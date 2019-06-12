12.06.2019 10:50

В Харькове осудили братьев, которые зарезали таксиста и выбросили труп

Злоумышленники попросили водителя довезти их в общежитие, где и расправились с жертвой.



// facebook

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда от 10 июня.

По данным суда, 13 января 2018 обвиняемые, которые являются двоюродными братьями, прибыли на привокзальную площадь, где решили совершить нападение на водителя такси. Около 00:00 14 января мужчины сели в салон автомобиля Daewoo Nexia.

Один из злоумышленников сел на переднее пассажирское сиденье, другой - на заднее. Подъехав к общежития №5 Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, один из братьев достал нож и начал наносить водителю удары в область шеи, лица, верхней части туловища и конечностей. В это время второй брат наносил водителю, который начал сопротивляться, многочисленные удары кулаками. От полученных травм пострадавший скончался.

Воры украли из автомобиля планшет, портативную колонку, портмоне с 250 грн, документы погибшего. Труп брать сбросили в овраг, автомобиль вытолкали за общежитие и оставили там.

Кроме того, у одного из братьев во время обыска обнаружили гранату РГД-5 с запалом.

Суд признал одного из братьев виновным в совершении преступлений по ст. 187 ч. 4, ст. 289 ч. 3, ст. 115 ч. 2 п. 6 УК Украины и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Второго брата признали виновным в совершении преступлений по ст. 187 ч. 4, ст. 289 ч. 3, ст. 115 ч.2 п. 6 ст. 263 ч. 1 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 14 лет и девяти месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.