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12.06.2019  13:17   

Под Харьковом пропала женщина (ФОТО)

Полиция разыскивает Елену Волошину.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Дергачевского отдела полиции устанавливают местонахождение Елены Волошиной, 1989 года рождения.
 
Женщина вечером 9 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
 
Приметы: рост средний, худощавого телосложения, волосы темные.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала женщина, ушла и не вернулась, харьков
 
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