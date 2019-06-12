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12.06.2019  13:49   

Стрельба на АЗС: грабитель заправок, пытавшийся убить копа, сядет на 12 лет

Разбойнику, в ходе налетов захватившему около 60 тысяч и ранившему полицейского, вынесен приговор.


fraza.ua
Приговором Дергачевского районного суда области 38-летний гражданин РФ признан виновным в покушении на убийство, ряде разбоев и незаконном обращении с оружием (ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.187, ч . 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Дергачевской местной прокуратуры Андрей Кравченко, злоумышленника приговорили к 12 годам и 4 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
В течение октября 2011- апреля 2013 осужденный вместе с двумя сообщниками совершил ряд нападений на автозаправочные станции. Разбойники выбирали АЗС, расположенные в малолюдных местах на дорогах.
 
Первое преступление злоумышленник планировал самостоятельно. Он приобрел камуфляжную одежду, маску с прорезями для глаз, перчатки и травматическое оружие. Некоторое время наблюдал за работой заправки, а когда убедился, что кроме работников на станции никого нет, совершил нападение. Угрожая оружием, он забрал из кассы почти 23 тыс. грн. и скрылся.
 
Еще 3 нападения он совершил в компании двух товарищей. Разбойники действовали по отработанной схеме: приезжали на «объект» на машине, выжидали, чтобы на заправке не было клиентов, после этого двое из них нападали на работников АЗС и забирали деньги.
 
Сообщник тем временем, ждал их в машине, на которой нападавшие бежали с места преступления. Суммы, которыми удавалось завладеть злоумышленникам, были разными: однажды в кассе оказалось всего 20 грн., В противном случае они забрали 15 тыс. Грн.
 
Для «убедительности» осужденный приобрел огнестрельное оружие.
 
Во время нападений он каждый раз делал предупредительный выстрел в воздух, демонстрируя «серьезность» своих намерений.
 
Чтобы разоблачить и задержать разбойников, была проведена спецоперация. Во время очередного приступа, который осужден спланировал и осуществил без товарищей, его задержали правоохранители, переодетые в работников АЗС. Нападающий пытался оказать сопротивление и ранил одного из милиционеров.
 
Справка:
 
Два сообщника злоумышленника - родных братьев возрастом 30 и 39 лет, признали виновными по ч. 3 ст. 187 УК Украины и осудили к 3 годам лишения свободы каждого.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  стрельба, приговор грабителю, харьков
 
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