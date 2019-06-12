12.06.2019 14:11

Отравившегося малыша спасают в реанимации: трехлетний ребенок выпил отбеливатель

Опасное вещество стояло в кружке на столе.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение о доставке ребенка в медучреждение Харькова поступило в Новобаварский отдел 12 июня в 8:27.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который находился в кружке на столе.

Ребенок подлил воды и выпил жидкость.

Родители малолетнего в это время находились дома, в соседней комнате.

В настоящее время малыш находится в реанимационном отделении областной детской клинической больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.

Факт события внесен в Журнала единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Также решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.