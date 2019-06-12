12.06.2019 15:41

Странный субъект продавал на улице Харькова гранату (ФОТО)

Новоиспеченный торговец оружием нашел боеприпас на Белгородском шоссе.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что на улице Академика Вальтера неизвестный пытается продать 45-летнему гражданину гранату, поступило в Киевский отдела полиции 11 июня около 12:30. Заявитель после такого предложения сразу вызвал полицию.

По указанному в сообщении адресу полицейские обнаружили злоумышленника, у которого в ходе досмотра изъяли корпус гранаты «Ф-1» с запалом.

Боеприпас направлен на экспертное исследование.

По словам задержанного, гранату он нашел в прошлом году на Белгородском шоссе и хранил в заброшенном здании на улице Академика Вальтера.

Следователем Киевского отдела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается.