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12.06.2019  15:41   

Странный субъект продавал на улице Харькова гранату (ФОТО)

Новоиспеченный торговец оружием нашел боеприпас на Белгородском шоссе.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что на улице Академика Вальтера неизвестный пытается продать 45-летнему гражданину гранату, поступило в Киевский отдела полиции 11 июня около 12:30. Заявитель после такого предложения сразу вызвал полицию.
 
По указанному в сообщении адресу полицейские обнаружили злоумышленника, у которого в ходе досмотра изъяли корпус гранаты «Ф-1» с запалом.
 
Боеприпас направлен на экспертное исследование.
 
По словам задержанного, гранату он нашел в прошлом году на Белгородском шоссе и хранил в заброшенном здании на улице Академика Вальтера.
 
Следователем Киевского отдела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  продавал гранату, харьков
 
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