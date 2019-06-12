Главная Новости Криминал и происшествия По факту отравления пчел на Харьковщине открыто уголовное производство
12.06.2019  15:14   

По факту отравления пчел на Харьковщине открыто уголовное производство

В Изюмский отдела полиции поступило 8 сообщений от жителей сел Водоризивка и Николаевка об отравлении насекомых.


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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Следственным открыто уголовное производство по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о проведении соответствующих экспертиз.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  отравление, пчелы, харьков, криминал
 
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