По факту отравления пчел на Харьковщине открыто уголовное производство

В Изюмский отдела полиции поступило 8 сообщений от жителей сел Водоризивка и Николаевка об отравлении насекомых.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.
Следственным открыто уголовное производство по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.
Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о проведении соответствующих экспертиз.
Сегодня Луна в Весах помогает восстановить гармонию там, где это возможно. Официальные пути могут оказаться недоступными или выглядеть не самыми приятными. Более привлекательным будет неформальное соглашение без лишних церемоний. Многие споры удастся уладить благодаря вмешательству авторитетных людей или организаций.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В Украине отмечают День работников фондового рынка, в Бразилии, где сейчас зима – День влюбленных. Также 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.
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