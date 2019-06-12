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12.06.2019  15:25   

На Салтовке авто заблокировало движение трамваев

На ул. Героев Труда столкнулись автомобиль и трамвай.


// facebook

По словам очевидцев, авария произошла сегодня, 12 июня.

Из-за ДТП движение трамваев оказалось заблокированным.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Источник:   ХС
 Тэги:  блокировка, авто, харьков, салтовка, пути
 
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