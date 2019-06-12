12.06.2019 16:49

Алексеевка: хитрому арендатору придется вернуть городу земли стоимостью 10 миллионов

Ушлый делец за 14 лет не выполнил обязательств по договору и четыре года не платил аренду.



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Харьковская местная прокуратура № 1 направила в хозяйственный суд области иск о возвращении к землям запаса города участки стоимостью свыше 10 млн. грн.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, речь идет о земельном участке площадью около 0,3 га по ул. Ахсарова в Харькове.

Указанную территорию в 2005 году получило в аренду частное предприятие. По условиям договора фирма должна была построить на участке центр детского досуга и автостоянку. Однако строительство до сих пор так и не началось. А с декабря 2015 арендатор вообще перестал платить деньги за землю.

В связи с этим местная прокуратура обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды и возвращении участка в земли запаса города.