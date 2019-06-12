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12.06.2019  16:20   

В Харькове возле центрального главка полиции обнаружен труп мужчины

Сейчас силовики выясняют все обстоятельства.


Фото: VistaNews.ru

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины недалеко от Центрального рынка Харькова.

Тело неизвестного обнаружили сегодня около 12:30 на улице Пискуновской. После предварительного осмотра труп без видимых следов насильственной смерти был направлен в морг. Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и обращений Холодногорского отдела полиции. Сейчас силовики выясняют личность умершего.

 

Источник:   newsroom
 Тэги:  труп, полиция, харьков, расследование
 
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