В Харькове возле центрального главка полиции обнаружен труп мужчины

Гороскоп на 12 июня для всех знаков Сегодня Луна в Весах помогает восстановить гармонию там, где это возможно. Официальные пути могут оказаться недоступными или выглядеть не самыми приятными. Более привлекательным будет неформальное соглашение без лишних церемоний. Многие споры удастся уладить благодаря вмешательству авторитетных людей или организаций.

12 июня в Харькове ожидается новый температурный рекорд В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.