Главная Новости Криминал и происшествия Избиение журналиста: обвиняемый не признает своей вины
12.06.2019  18:11   

Избиение журналиста: обвиняемый не признает своей вины

Мужчина также отрицает, что имеет какое-либо отношение к Национальному корпусу.


//newsroom.kh.ua
Как сообщает NewsRoom из зала суда, обвиняемый в избиении харьковского журналиста Вадима Макарюка Сергей Козлюк не признает своей вины. Об этом мужчина сообщил во время заседания по избранию ему меры пресечения.
 
По словам 26-летнего фигуранта, на рынок "Барабашово" 7 июня он прибыл самостоятельно "как небезразличный гражданин", потому что из соцсетей узнал о конфликте между предпринимателями и администрацией рынка. Мужчина отрицает, что имеет какое-либо отношение к "Национальному корпусу", однако признает, что стрелял в сторону оператора.
 
"Кто пострадал от моих действий? Никто. Я совершил выстрел из стартового пистолета, с его помощью нельзя причинить никакого вреда. Этот пистолет я сам сдал, сам пришел в полицию, сам пришел в суд. Меня вызывали без повестки назад в отделение - я возвращался. А теперь прокуратура просит взять меня под арест без права внесения залога", - заявил Козлюк.
 
Напомним, столкновения на рынке "Барабашово" произошли 7 июня. В результате потасовки травмы получили девять человек, среди них - оператор телеканала "Вести" Вадим Макарюк. Неизвестные избили журналиста, после чего у мужчины произошел инсульт. Сейчас он находился в больнице в тяжелом состоянии. На видео с места событий видно, как перед избиением Козлюк призывает расправиться с работником СМИ, делает выстрел в его сторону, а позже вместе с другими молодыми людьми пытается догнать убегающего Макарюка.
 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  избиение журналиста, барабашово, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове отметили день медицинского работника
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 