12.06.2019 18:11

Избиение журналиста: обвиняемый не признает своей вины

Мужчина также отрицает, что имеет какое-либо отношение к Национальному корпусу.



//newsroom.kh.ua

Как сообщает NewsRoom из зала суда, обвиняемый в избиении харьковского журналиста Вадима Макарюка Сергей Козлюк не признает своей вины. Об этом мужчина сообщил во время заседания по избранию ему меры пресечения.

По словам 26-летнего фигуранта, на рынок "Барабашово" 7 июня он прибыл самостоятельно "как небезразличный гражданин", потому что из соцсетей узнал о конфликте между предпринимателями и администрацией рынка. Мужчина отрицает, что имеет какое-либо отношение к "Национальному корпусу", однако признает, что стрелял в сторону оператора.

"Кто пострадал от моих действий? Никто. Я совершил выстрел из стартового пистолета, с его помощью нельзя причинить никакого вреда. Этот пистолет я сам сдал, сам пришел в полицию, сам пришел в суд. Меня вызывали без повестки назад в отделение - я возвращался. А теперь прокуратура просит взять меня под арест без права внесения залога", - заявил Козлюк.

Напомним, столкновения на рынке "Барабашово" произошли 7 июня. В результате потасовки травмы получили девять человек, среди них - оператор телеканала "Вести" Вадим Макарюк. Неизвестные избили журналиста, после чего у мужчины произошел инсульт. Сейчас он находился в больнице в тяжелом состоянии. На видео с места событий видно, как перед избиением Козлюк призывает расправиться с работником СМИ, делает выстрел в его сторону, а позже вместе с другими молодыми людьми пытается догнать убегающего Макарюка.