12.06.2019 19:27

Суд над харьковскими каннибалами: появился новый свидетель по делу (ВИДЕО)

Сначала отец и сын убили бывшего милиционера, а после - расчленили его тело и съели.



objectiv.tv

Как сообщает из зала суда МГ Объектив, по делу харьковских каннибалов - отца и сына Костюков, которые убили экс-правоохранителя еще в прошлом году, появился еще один свидетель. Это сокамерник обвиняемых, имеющий информацию для следствия.

Оксана Карнаух, прокурор Харьковской местной прокуратуры №3

"По словам обвиняемых, ему известны какие-то обстоятельства по данному делу. Что он расскажет суду и что ему известно интересного для стороны обвинения - узнаем уже во время судебного разбирательства.

Во время судебного заседания был подан иск на полмиллиона гривен. Их требует от обвиняемых жена экс-милиционера за возмещение морального вреда для ее сына.

Обвиняемые Костюковы с иском не согласны.

Максим Костюков, обвиняемый в убийстве

"Никому я ничего не готов выплачивать. Он был брошенный, значит, никому не нужный, а тут появились, думают – реально можно сорвать деньги. С какого это?"

Сейчас всю вину в убийстве берет на себя отец, говорит: сын к преступлению не причастен. Но факт каннибализма человек полностью отрицает.

Максим Костюков, обвиняемый в убийстве экс-милиционера

"Когда нас задержали, я пол яблока не мог съесть, а здесь целого чудака захавал, да?"

Адвокат обвиняемых настаивал на домашнем аресте для его подзащитных. Но суд оставил мужчин еще на два месяца в следственном изоляторе.