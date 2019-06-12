Главная Новости Криминал и происшествия Суд над харьковскими каннибалами: появился новый свидетель по делу (ВИДЕО)
12.06.2019  19:27   

Суд над харьковскими каннибалами: появился новый свидетель по делу (ВИДЕО)

Сначала отец и сын убили бывшего милиционера, а после - расчленили его тело и съели.


objectiv.tv
Как сообщает из зала суда МГ Объектив, по делу харьковских каннибалов - отца и сына Костюков, которые убили экс-правоохранителя еще в прошлом году, появился еще один свидетель. Это сокамерник обвиняемых, имеющий информацию для следствия.
 
Оксана Карнаух, прокурор Харьковской местной прокуратуры №3 
"По словам обвиняемых, ему известны какие-то обстоятельства по данному делу. Что он расскажет суду и что ему известно интересного для стороны обвинения - узнаем уже во время судебного разбирательства.
 
Во время судебного заседания был подан иск на полмиллиона гривен. Их требует от обвиняемых жена экс-милиционера за возмещение морального вреда для ее сына.
 
 Обвиняемые Костюковы с иском не согласны.
 
Максим Костюков, обвиняемый в убийстве 
"Никому я ничего не готов выплачивать. Он был брошенный, значит, никому не нужный, а тут появились, думают – реально можно сорвать деньги. С какого это?"  
 
Сейчас всю вину в убийстве берет на себя отец, говорит: сын к преступлению не причастен. Но факт каннибализма человек полностью отрицает.
 
Максим Костюков, обвиняемый в убийстве экс-милиционера 
"Когда нас задержали, я пол яблока не мог съесть, а здесь целого чудака захавал, да?" 
 
Адвокат обвиняемых настаивал на домашнем аресте для его подзащитных. Но суд оставил мужчин еще на два месяца в следственном изоляторе.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  каннибалы, убили и ели, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.01 Криминал и происшествия Людоеды с Салтовки предстанут перед судом
 
 

Видео

Праздничный концерт для медиков Киевского района
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 