Суд над харьковскими каннибалами: появился новый свидетель по делу (ВИДЕО)
Сначала отец и сын убили бывшего милиционера, а после - расчленили его тело и съели.
objectiv.tv
Как сообщает из зала суда МГ Объектив, по делу харьковских каннибалов - отца и сына Костюков, которые убили экс-правоохранителя еще в прошлом году, появился еще один свидетель. Это сокамерник обвиняемых, имеющий информацию для следствия.
Оксана Карнаух, прокурор Харьковской местной прокуратуры №3
"По словам обвиняемых, ему известны какие-то обстоятельства по данному делу. Что он расскажет суду и что ему известно интересного для стороны обвинения - узнаем уже во время судебного разбирательства.
Во время судебного заседания был подан иск на полмиллиона гривен. Их требует от обвиняемых жена экс-милиционера за возмещение морального вреда для ее сына.
Обвиняемые Костюковы с иском не согласны.
Максим Костюков, обвиняемый в убийстве
"Никому я ничего не готов выплачивать. Он был брошенный, значит, никому не нужный, а тут появились, думают – реально можно сорвать деньги. С какого это?"
Сейчас всю вину в убийстве берет на себя отец, говорит: сын к преступлению не причастен. Но факт каннибализма человек полностью отрицает.
Максим Костюков, обвиняемый в убийстве экс-милиционера
"Когда нас задержали, я пол яблока не мог съесть, а здесь целого чудака захавал, да?"
Адвокат обвиняемых настаивал на домашнем аресте для его подзащитных. Но суд оставил мужчин еще на два месяца в следственном изоляторе.
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