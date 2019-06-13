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13.06.2019  12:43   

Под Харьковом в детском лагере избили мальчика

Ребенок сообщает матери об издевательствах в лагере, из которого она не может его забрать.

Как сообщает Город Х, Анна Пушкеля 9 июня привезла своего ребенка в лагерь «Лесовичок», который находится в Сахновском районе.
 
Спустя 2 дня сын Даня позвонил маме и сообщил, что его обижают. Женщина сразу связалась с вожатой, и та пообещала разобраться. Однако в ночь на 12 июня с сыном женщины поступили жестоко. Об этом Анна Пушкеля сообщила в соцсетях.
 
«Ночью его били по голове. Я позвонила вожатой снова, на что она сказала: "Да, мы знаем. Я защищала, как могла, но ночью мы уходим в другие домики, а его бьют"», - пишет в посте Анна Пушкеля.
 
Ребенок имеет проблемы с речью. Из-за этого, говорит женщина, его обижают другие дети. Испуганная мать сообщила о случившемся директору лагеря. Мальчика перевели в другой домик. Но родительница переживает, что ребенка не оставят в покое и будут продолжать бить.
 
Забрать сына Анна пока не может, так как у нее на руках младший сын с проблемами аутизма.
 
"Ехать туда и назад 19 часов. А у меня дома сынок с аутизмом 3 года, огромная проблема оставить на кого-то", - рассказала Анна Пушкеля.
 
Официальная информация выясняется. 
Источник:   Город Х
 Тэги:  избиение ребенка, кошмар в лагере, харьков
 
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