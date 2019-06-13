13.06.2019 13:49

Пограничники пресекли канал незаконной миграции

Группа преступников организовала также легализацию иностранцев на территории Украины.



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Как сообщает Госпогранслужба Украины, разоблачена и дискредитирована незаконная деятельность преступников, которые организовали устойчивую схему незаконной миграции с последующей легализацией иностранцев на территории Украины.

В ходе досудебного расследования было задокументировано, что злоумышленники за денежное вознаграждение регистрировали фиктивные браки между гражданками Украины и иностранцами, с целью легализации последних в Украине и в дальнейшем выезда их в страны Евросоюза.

После проведения обысков у фигурантов дела и допросов свидетелей, сообщено о подозрении двум лицам, организовали вышеуказанную противоправную деятельность. Материалы уголовного производства направлены в суд.

По результатам судебного рассмотрения указанных лиц было признано виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.