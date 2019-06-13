13.06.2019 10:30

В пригороде Харькова спасатели извлекли из воды 2 утопленников

12 июня водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области изъяли из водоемов на территории Дегачивщины 2 утопленников.



//kh.dsns.gov.ua

Информация об исчезновении первого из них, мужчины 1992 года рождения, спасателям поступила внутри дня 11 июня. Инцидент произошел на р. Уды в поселке Солоницевка Дергачевского района. Водолазы нашли и достали его тело 12 июня неподалеку от места исчезновения.

Второй человек, 1989 года рождения, утонул на технической водоеме тоже на территории Солоницевского поселкового совета Дергачевского района возле с. Подворки вблизи Куряжского завода силикатных изделий. Сообщение об этом поступило вчера уже вечером. Для поисков его тела также привлекалась группа водолазов АРЗ СП ГУ ДСНС Украины в Харьковской области. 12 июня в 13:20 тело было найдено и изъято из водоема.

Сейчас по обоих случаях проводятся следственные действия.

Как правило, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами, в том числе купания в не отведенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения.