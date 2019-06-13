Спасатели опасаются, что из-за аномальной жары повторятся прошлогодние пожары в лесах

С начала июня на Харьковщине дважды горело лесничество : оба пожара произошли на территории Васищевского лесничества в Харьковском районе
Об этом говорится в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
По данным оперативных служб, 11 июня на территории Васищевской лесничества ГП 'Октябрьское лесное хозяйство' в Харьковском районе произошло два пожара.
Первый возник в 18:20, второй - в 19:20. Площади пожаров были одинаковыми - 0,01 га.
Возгорание ликвидированы.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В этот день умер Александр Македонский, а 102 года назад провозгласили «автономную Украину». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой
влажн.:
давл.:
ветер: