Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели опасаются, что из-за аномальной жары повторятся прошлогодние пожары в лесах
13.06.2019  11:15   

Спасатели опасаются, что из-за аномальной жары повторятся прошлогодние пожары в лесах

С начала июня на Харьковщине дважды горело лесничество : оба пожара произошли на территории Васищевского лесничества в Харьковском районе


//kh.dsns.gov.ua

Об этом говорится в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.  

По данным оперативных служб, 11 июня на территории Васищевской лесничества ГП 'Октябрьское лесное хозяйство' в Харьковском районе произошло два пожара.  

Первый возник в 18:20, второй - в 19:20. Площади пожаров были одинаковыми - 0,01 га.  

Возгорание ликвидированы.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  пожар, возгорание лес, харьков, пригород, васищево
 
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