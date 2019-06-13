13.06.2019 11:15

Спасатели опасаются, что из-за аномальной жары повторятся прошлогодние пожары в лесах

С начала июня на Харьковщине дважды горело лесничество : оба пожара произошли на территории Васищевского лесничества в Харьковском районе



//kh.dsns.gov.ua

Об этом говорится в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

По данным оперативных служб, 11 июня на территории Васищевской лесничества ГП 'Октябрьское лесное хозяйство' в Харьковском районе произошло два пожара.

Первый возник в 18:20, второй - в 19:20. Площади пожаров были одинаковыми - 0,01 га.

Возгорание ликвидированы.