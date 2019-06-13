Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове неизвестные выбросили студента с 6-го этажа
13.06.2019  11:36   

В Харькове неизвестные выбросили студента с 6-го этажа

В Харькове расследуется покушение на убийство студента. По предварительной информации, его выбросили из окна шестого этажа.


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Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Студента одного из вузов Харькова доставили в больницу с телесными повреждениями в виде ушибов и травмы головы. По словам медиков, парня обнаружили без сознания возле жилого дома, откуда его выбросили неизвестные. Вероятно, парня выбросили с шестого этажа.

Пострадавший 2001 года рождения сейчас находится в больнице.

Начато досудебное расследование (покушение на убийство). Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.

Источник:   УНН
 Тэги:  срудент, покушение, харьков, убийство
 
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