В Харькове неизвестные выбросили студента с 6-го этажа

В Харькове расследуется покушение на убийство студента. По предварительной информации, его выбросили из окна шестого этажа.
Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Студента одного из вузов Харькова доставили в больницу с телесными повреждениями в виде ушибов и травмы головы. По словам медиков, парня обнаружили без сознания возле жилого дома, откуда его выбросили неизвестные. Вероятно, парня выбросили с шестого этажа.
Пострадавший 2001 года рождения сейчас находится в больнице.
Начато досудебное расследование (покушение на убийство). Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В этот день умер Александр Македонский, а 102 года назад провозгласили «автономную Украину». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой
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