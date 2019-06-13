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13.06.2019  12:01   

На Салтовке «авто- паровозик»

Фото очередного тройного ДТП активно обсуждают подписчики социальных сетей.


// facebook

На ул. Валентиновской сегодня, 13 июня, произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, столкнулись две легковушки и грузовик.

Данных о пострадавших нет, официальная информация уточняется.

Источник:   ХС
 Тэги:  тройное, дтп, харьков, полиция
 
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