13.06.2019 14:49

Вор обокрал на Салтовке почти полсотни пассажиров метро

Рецидивиста, обчистившего карманы харьковчан на 200 тысяч гривен, вынесли приговор.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Московского районного суда Харькова 30-летнего мужчину признали виновным в совершении серии краж (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, вора приговорили к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что в течение 2016-2017 гг. осужденный совершил 43 кражи. «Промышлял» вор преимущественно у выходов из метро «Студенческая» и «Героев труда» или в подземных переходах этих же станций. Реже - на улицах города или в другом общественном транспорте.

Рецидивист ловко вытаскивал из карманов у пассажиров мобильные телефоны. За один день он мог похитить 3-4 гаджета.

Чуть больше чем за год вор завладел телефонами на сумму более 200 тыс. грн. Мужчину разоблачили во время очередной попытки кражи в метрополитене.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.