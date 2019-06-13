13.06.2019 15:41
Поджигателя иномарки на Салтовке взяли под стражу
Мужчина отказывается говорить, за что сжег американца.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает прокуратура, по требованию прокуратуры Московский районный суд. Харькова избрал для 52-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге автомобиля
(ч. 2 ст. 194 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд также определил размер залога в сумме почти 154 тыс. грн.
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, автомобиль Chevrolet, припаркованный возле одной из частных медицинских клиник, вспыхнул ночью 10 июня.
Благодаря очевидцам события, поджигателя задержали «по горячим следам». По данным следствия, мужчина облил авто легковоспламеняющимся веществом и поджег. От показаний подозреваемый отказался, поэтому пока мотив преступления неизвестен.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливается возможная причастность других лиц к совершению уголовного преступления.
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.