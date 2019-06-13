Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский мошенник отметился «кидками» в Тернополе, Виннице и в Ровенской области
13.06.2019  16:06   

Харьковский мошенник отметился «кидками» в Тернополе, Виннице и в Ровенской области

Более 30 тыс. грн убытков за день нанес харьковчанин продавцам компютерных комплектующих в Тернополе


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Об этом  сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Тернопольской области.  

По данным полиции, 56-летний уроженец Харьковщины мошенническим методом получал компьютерное оборудование.

Он заказывал у разных поставщиков процессоры и другие комплектующие к компьютеров, выбирал при этом товар, стоимость которого более 5 тыс. грн.

Оборудование доставлял по месту назначения оператор почтовой связи.   Мошенник осуществлял замену процессора, который ему поступал, на его место положил дешевле. В дальнейшем оператор сообщал, что оплата карточкой не срабатывает и он шел, как будто за деньгами, однако не возвращался.   Нет в оператор почтовой связи за несколько дней возвращал владельцу.

Только за один день харьковчанин поменял девять комплектующих в девяти отделениях Тернополя. Его личность установили.  

С 1985 года мужчина судим, ведет антисоциальный образ жизни - кочует по Украине.   На территории Волынской области зафиксировано три факта мошенничества, еще восемь в Ровенской области, несколько в Виннице.

Задержали подозреваемого в соответствии со ст. 208 УПК волынские правоохранители. Человек будет отвечать перед законом по ст. 185 УК (кража, совершенная повторно).   Продолжается следствие.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Тернопольской области
 Тэги:  мошенник, харьков, комплектующие, полиция
 
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