13.06.2019 16:06

Харьковский мошенник отметился «кидками» в Тернополе, Виннице и в Ровенской области

Более 30 тыс. грн убытков за день нанес харьковчанин продавцам компютерных комплектующих в Тернополе



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Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Тернопольской области.

По данным полиции, 56-летний уроженец Харьковщины мошенническим методом получал компьютерное оборудование.

Он заказывал у разных поставщиков процессоры и другие комплектующие к компьютеров, выбирал при этом товар, стоимость которого более 5 тыс. грн.

Оборудование доставлял по месту назначения оператор почтовой связи. Мошенник осуществлял замену процессора, который ему поступал, на его место положил дешевле. В дальнейшем оператор сообщал, что оплата карточкой не срабатывает и он шел, как будто за деньгами, однако не возвращался. Нет в оператор почтовой связи за несколько дней возвращал владельцу.

Только за один день харьковчанин поменял девять комплектующих в девяти отделениях Тернополя. Его личность установили.

С 1985 года мужчина судим, ведет антисоциальный образ жизни - кочует по Украине. На территории Волынской области зафиксировано три факта мошенничества, еще восемь в Ровенской области, несколько в Виннице.

Задержали подозреваемого в соответствии со ст. 208 УПК волынские правоохранители. Человек будет отвечать перед законом по ст. 185 УК (кража, совершенная повторно). Продолжается следствие.