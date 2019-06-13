Харьковский мошенник отметился «кидками» в Тернополе, Виннице и в Ровенской области

Более 30 тыс. грн убытков за день нанес харьковчанин продавцам компютерных комплектующих в Тернополе
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Тернопольской области.
По данным полиции, 56-летний уроженец Харьковщины мошенническим методом получал компьютерное оборудование.
Он заказывал у разных поставщиков процессоры и другие комплектующие к компьютеров, выбирал при этом товар, стоимость которого более 5 тыс. грн.
Оборудование доставлял по месту назначения оператор почтовой связи. Мошенник осуществлял замену процессора, который ему поступал, на его место положил дешевле. В дальнейшем оператор сообщал, что оплата карточкой не срабатывает и он шел, как будто за деньгами, однако не возвращался. Нет в оператор почтовой связи за несколько дней возвращал владельцу.
Только за один день харьковчанин поменял девять комплектующих в девяти отделениях Тернополя. Его личность установили.
С 1985 года мужчина судим, ведет антисоциальный образ жизни - кочует по Украине. На территории Волынской области зафиксировано три факта мошенничества, еще восемь в Ровенской области, несколько в Виннице.
Задержали подозреваемого в соответствии со ст. 208 УПК волынские правоохранители. Человек будет отвечать перед законом по ст. 185 УК (кража, совершенная повторно). Продолжается следствие.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В этот день умер Александр Македонский, а 102 года назад провозгласили «автономную Украину». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой
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