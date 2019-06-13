13.06.2019 17:58
Парень обокрал дачу под Харьковом (ФОТО)
Со двора он вынес 60 кг. металлолома.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением в дежурную часть Балаклейского отдела обратилась 44-летняя жительница поселка Донец.
Женщина указала, что неизвестные похитили металл с территории ее дачного дома.
В ходе отработки территории участковые офицеры полиции разоблачили в совершении преступления 17-летнего безработного жителя поселка Андреевка.
Установлено, что во время прогулок по частному сектору парень подыскал дом, который находился без присмотра.
Злоумышленник беспрепятственно проник на территорию домовладения и совершил кражу металлических изделий общим весом 60 кг.
Похищенное продал знакомым за 280 гривен, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.