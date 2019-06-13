13.06.2019 17:58

Парень обокрал дачу под Харьковом (ФОТО)

Со двора он вынес 60 кг. металлолома.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением в дежурную часть Балаклейского отдела обратилась 44-летняя жительница поселка Донец.

Женщина указала, что неизвестные похитили металл с территории ее дачного дома.

В ходе отработки территории участковые офицеры полиции разоблачили в совершении преступления 17-летнего безработного жителя поселка Андреевка.

Установлено, что во время прогулок по частному сектору парень подыскал дом, который находился без присмотра.

Злоумышленник беспрепятственно проник на территорию домовладения и совершил кражу металлических изделий общим весом 60 кг.

Похищенное продал знакомым за 280 гривен, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.