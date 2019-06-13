13.06.2019 19:58
Прокуратура заинтересовалась противорадиационным убежищем
Силовики выявили в нем серьезные нарушения.
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Под контролем Дергачевской местной прокуратуры одно из частных акционерных обществ района выполнило судебное решение по приведению в надлежащее техническое состояние сооружения гражданской обороны.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, речь идет о противорадиационном укрытии площадью 145 кв. м, расположенное в с. Солоницевка.
Защитное сооружение, рассчитано на 100 человек, находилось на балансе одного ЧАО. Как выяснилось, объект гражданской защиты совершенно не готов к укрытию населения в случае такой необходимости.
В частности, в хранилище не были обустроены должным образом вентиляционная система и система противопожарной защиты. Кроме того, не было емкостей для питьевой воды.
В связи с этим прокуратура обратилась в Дергачевский районный суд с иском об устранении выявленных нарушений, который удовлетворен в полном объеме.
Сейчас на исполнение судебного решения общество привело сооружение гражданской защиты в надлежащее техническое состояние, все нарушения по обустройству хранилища устранены.