Герой парковки заблокировал двжение трамваев в центре Харькова

В районе Сумского рынка в Харькове припаркованный автомобиль Mazda перегородил движение трамваев.
По словам очевидцев, из-за этого образовалась пробка.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трам, действующий президент Америки, и Эрнесто Чегевара - революционер.
влажн.:
давл.:
ветер: