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14.06.2019  08:27   

Герой парковки заблокировал двжение трамваев в центре Харькова

В районе Сумского рынка в Харькове припаркованный автомобиль Mazda перегородил движение трамваев.


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По словам очевидцев, из-за этого образовалась пробка.

Источник:   ХС
 Тэги:  трамваай, парковка, харьков, блокирование
 
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