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14.06.2019  11:19   

В Харькове в мусорном баке нашли ртуть

Правоохранители локализовали ядовитый жидкий металл и вывезли на утилизацию.


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Ртуть заметил местный житель. Пострадавших нет, – сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Опасное вещество было найдено днем 13 июня на проспекте Гагарина. Расследование ведет Основянский ОП.

Как ранее сообщалось, в Харькове в старом сарае нашли бидон с 4 кг ртути.

Об опасном веществе заявил домовладелец.

По словам 40-летнего мужчины, ранее сарай принадлежал его покойному дедушке, и откуда там взялась ртуть, он не знает.

Источник:   Отдел комуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  мусор, ртуть, бак, харьков, гагарина
 
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