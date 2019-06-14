Правоохранители локализовали ядовитый жидкий металл и вывезли на утилизацию.
Ртуть заметил местный житель. Пострадавших нет, – сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Опасное вещество было найдено днем 13 июня на проспекте Гагарина. Расследование ведет Основянский ОП.
Как ранее сообщалось, в Харькове в старом сарае нашли бидон с 4 кг ртути.
Об опасном веществе заявил домовладелец.
По словам 40-летнего мужчины, ранее сарай принадлежал его покойному дедушке, и откуда там взялась ртуть, он не знает.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трам, действующий президент Америки, и Эрнесто Чегевара - революционер.
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