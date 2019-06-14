14.06.2019 11:19

В Харькове в мусорном баке нашли ртуть

Правоохранители локализовали ядовитый жидкий металл и вывезли на утилизацию.



// facebook

Ртуть заметил местный житель. Пострадавших нет, – сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Опасное вещество было найдено днем 13 июня на проспекте Гагарина. Расследование ведет Основянский ОП.

Как ранее сообщалось, в Харькове в старом сарае нашли бидон с 4 кг ртути.

Об опасном веществе заявил домовладелец.

По словам 40-летнего мужчины, ранее сарай принадлежал его покойному дедушке, и откуда там взялась ртуть, он не знает.