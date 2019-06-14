Главная Новости Криминал и происшествия Выпить и закусить спрятал под капотом авто контрабандист на Харьковщине (ФОТО)
14.06.2019  11:45   

Выпить и закусить спрятал под капотом авто контрабандист на Харьковщине (ФОТО)

О прошествии в харьковском погранотряде сообщили на официальной странице региональной ГФС


// facebook

По данным ГФС, утром 14 июня в отделе таможенного оформления «Пески» правоохранители обнаружили пищевые продукты, сигареты и алкоголь, которые нарушитель намеревался вывезти в Россию в тайнике под капотом.

«Во время углубленного осмотра авто под капотом были обнаружены два самодельных тайника, в которых были пищевые продукты и алкоголь» - сказано в сообщении

Относительно нарушителя составлен протокол по ст. 483 ч.1 Таможенного кодекса Украины. Товар вместе с автомобилем изъят, стоимость будет установлена дополнительно.

Источник:   ГУ ГФС Украины по Харьковской области
 Тэги:  контрабанда, алкоголь, харьков, таможня, погранотряд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.06 Криминал и происшествия Контрабандист решил тайком вывезти из Украины витамины и сосудистые лекарства (ФОТО) 06.06 Экономика и промышленность Борьба с контрабандой на таможенных постах Харькова набрала новых оборотов 20.05 Криминал и происшествия Из России контрабандой везли капли от насморка (ФОТО)
 
 

Видео

В Московском районе прошел выездной прием мэра Геннадия Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 