Выпить и закусить спрятал под капотом авто контрабандист на Харьковщине (ФОТО)

О прошествии в харьковском погранотряде сообщили на официальной странице региональной ГФС
По данным ГФС, утром 14 июня в отделе таможенного оформления «Пески» правоохранители обнаружили пищевые продукты, сигареты и алкоголь, которые нарушитель намеревался вывезти в Россию в тайнике под капотом.
«Во время углубленного осмотра авто под капотом были обнаружены два самодельных тайника, в которых были пищевые продукты и алкоголь» - сказано в сообщении
Относительно нарушителя составлен протокол по ст. 483 ч.1 Таможенного кодекса Украины. Товар вместе с автомобилем изъят, стоимость будет установлена дополнительно.
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