14.06.2019 13:19

Граната в хозяйстве пригодится: мужчина прятал боеприпас, который хотел сдать в металлолом

Под Харьковом задержан мужчина, у которого в квартире найдена граната.



hk.npu.gov.ua

- Во время санкционированного обыска в домовладении 46-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на гранату и запал к ней, - сообщил начальник Боровского отделения полиции майор полиции Денис Шокун. - Гражданин пояснил, что нашел боеприпас вблизи железнодорожной станции в родном селе, после чего спрятал у себя в квартире, чтобы в дальнейшем сдать ее на металлолом. Как сообщает ГУ Нацполиции, работникам Боровского отделения поступила информация о том, что житель села Богуславка хранит у себя дома предмет, похожий на гранату.- Во время санкционированного обыска в домовладении 46-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на гранату и запал к ней, - сообщил начальник Боровского отделения полиции майор полиции Денис Шокун. - Гражданин пояснил, что нашел боеприпас вблизи железнодорожной станции в родном селе, после чего спрятал у себя в квартире, чтобы в дальнейшем сдать ее на металлолом.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.