Главная Новости Криминал и происшествия Граната в хозяйстве пригодится: мужчина прятал боеприпас, который хотел сдать в металлолом
14.06.2019  13:19   

Граната в хозяйстве пригодится: мужчина прятал боеприпас, который хотел сдать в металлолом

Под Харьковом задержан мужчина, у которого в квартире найдена граната.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, работникам Боровского отделения поступила информация о том, что житель села Богуславка хранит у себя дома предмет, похожий на гранату.
 
- Во время санкционированного обыска в домовладении 46-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на гранату и запал к ней, - сообщил начальник Боровского отделения полиции майор полиции Денис Шокун. - Гражданин пояснил, что нашел боеприпас вблизи железнодорожной станции в родном селе, после чего спрятал у себя в квартире, чтобы в дальнейшем сдать ее на металлолом.
 
Изъятое направлено на экспертное исследование.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  граната, харьков
 
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