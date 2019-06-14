14.06.2019 13:41

Нападение на журналиста: подозреваемый - под электронным контролем (ФОТО)

Мужчина два месяца будет ходить с браслетом.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 12 июня Киевский районный суд избрал 26-летнему харьковчанину, который подозревается в препятствовании профессиональной деятельности представителя СМИ, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.

Исполнение решения суда обеспечивает Основянский отдел полиции. Судебное решение работники подразделения получили 13 июня. Для его надлежащего исполнения было осуществлено документальную процедуру оформления запроса на получение электронного браслета, которая регламентирована соответствующими нормативными документами. В течение этого времени надзор за соблюдением решения суда осуществлял участковый офицер полиции, который посещал подозреваемого по месту жительства.

Сегодня, 14 июня, электронное средство контроля к подозреваемому было применено. Работниками уполномоченного подразделения ГУНП в области круглосуточно осуществляется электронный мониторинг за соблюдением подозреваемым ограничений установленных судом.