14.06.2019 14:16

Бывших жен не бывает: мужчина чуть не убил любовника своей пассии

Любовь привела вновь привела харьковчанина на скамью подсудимых.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Московского райсуда Харькова 31-летний харьковчанин признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений товарищу (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, злоумышленнику назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Осужденный длительное время жил в гражданском браке. В 2014 году после драки он попал в места лишения свободы. Женщина не стала ждать освобождения любимого и начала отношения с его другом.

Через год после освобождения - в феврале 2017 - мужчина встретил бывшую в компании друга. Из-за ревности он без всяких объяснений ударил ее в лицо. Испуганная женщина убежала. Тогда разъяренный ревнивец набросился на друга и жестоко избил его.

По данным экспертов, пострадавший получил тупую травму живота, разрыв почки и многочисленные внутренние гематомы. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужа удалось спасти.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.