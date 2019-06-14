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14.06.2019  14:16   

Бывших жен не бывает: мужчина чуть не убил любовника своей пассии

Любовь привела вновь привела харьковчанина на скамью подсудимых.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Московского райсуда Харькова 31-летний харьковчанин признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений товарищу (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
 
По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, злоумышленнику назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.
 
Осужденный длительное время жил в гражданском браке. В 2014 году после драки он попал в места лишения свободы. Женщина не стала ждать освобождения любимого и начала отношения с его другом.
 
Через год после освобождения - в феврале 2017 - мужчина встретил бывшую в компании друга. Из-за ревности он без всяких объяснений ударил ее в лицо. Испуганная женщина убежала. Тогда разъяренный ревнивец набросился на друга и жестоко избил его.
 
По данным экспертов, пострадавший получил тупую травму живота, разрыв почки и многочисленные внутренние гематомы. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужа удалось спасти.
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  избил любовника, приговор, харьков
 
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