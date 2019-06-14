14.06.2019 14:49

Квартирная афера на миллион: госисполнитель продала арестованную квартиру терробщины

Женщина, подделавшая документы, скрывая арест и принадлежность собственности терробщине, предстанет перед судом.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 согласовала сообщение о подозрении бывшему главному исполнителю одного из районных отделов ГИС по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 (злоупотребление служебным положением, служебный подлог).

По словам руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, 40-летнюю женщину подозревают в фиктивном продажи квартиры в Харькове площадью более 120 кв.м.

Жилье принадлежало на праве собственности территориальной общине. Харькова, через искусственно созданную судебный спор пытались присвоить мошенники - якобы в счет непогашенного долга. Им это не удалось, поскольку преступную схему раскрыли, а на недвижимость был наложен арест.

Вместе с тем следствие выяснило, что госисполнитель скрыла сведения об аресте квартиры, подделала материалы исполнительного производства и в начале прошлого года подготовила документы для реализации арестованной недвижимости через электронный аукцион.

Победитель торгов заплатил за жилье чуть более 1 млн. грн. Средства поступили на счет районного отдела исполнительной службы, где работала подозреваемая. После этого их распределили между участниками исполнительного производства. Однако оформить право собственности на имущество покупатель не смог, поскольку выяснилось, что квартира принадлежит территориальной общине и была выставлена ​​на продажу незаконно.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Если вина женщины будет доказана в суде, ему грозит до 6 лет лишения свободы.