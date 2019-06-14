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14.06.2019  15:03   

Проанализировав ситуацию в недавними бунтами заключенных, в Харьковском СИЗО закупили слезоточивый газ

14 июня 2019 в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», с целью обеспечения безопасности персонала, приобретено средства слезоточивого действия «Терен-4»


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Сотрудники учреждения, заступают на службу в составе дежурных смен и оперативных групп, будут снабжены специальными средствами личной безопасности.

Обновления указанного средства в количестве 40 штук обеспечит высокий уровень личной безопасности личного состава.

Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил, что повышение уровня личной безопасности персонала является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных аказаний
 Тэги:  газ, бунт, харьков, сизо, баллончик, заключеный
 
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