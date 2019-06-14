Проанализировав ситуацию в недавними бунтами заключенных, в Харьковском СИЗО закупили слезоточивый газ

14 июня 2019 в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», с целью обеспечения безопасности персонала, приобретено средства слезоточивого действия «Терен-4»
Сотрудники учреждения, заступают на службу в составе дежурных смен и оперативных групп, будут снабжены специальными средствами личной безопасности.
Обновления указанного средства в количестве 40 штук обеспечит высокий уровень личной безопасности личного состава.
Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил, что повышение уровня личной безопасности персонала является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трамп, действующий президент Америки, и Эрнесто Че Гевара - революционер.
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