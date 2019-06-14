Главная Новости Криминал и происшествия Водитель элитного Mercedes-а умер за рулем, создав аварию с четырьмя авто
14.06.2019  15:40   

Водитель элитного Mercedes-а умер за рулем, создав аварию с четырьмя авто

В момент трагедии в салоне внедорожника находились пассажиры: женщина и ребенок.


// facebook

В Харькове в районе супермаркета на Холодной горе сегодня, 14 июня, водитель автомобиля Mercedes скончался прямо за рулем. По словам очевидцев, в машине находились его жена и ребенок. По предварительной информации мужчине стало плохо с сердцем.

В результате трагедии произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работает полиция. Официальная информация выясняется.

Источник:   ХС
 Тэги:  водитель, смерть, харьков, авария, дтп, полиция, протокол
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Криминал и происшествия Под Харьковом в сточной трубе нашли части тела пропавшего мужчины 13.05 Криминал и происшествия Харьковчане едва не устроили суд Линча над пьяным адвокатом-евробляхером (ФОТО, ВИДЕО) 11.04 Криминал и происшествия Или смотришь в зеркала – или 113 тысяч штрафа
 
 

Видео

В Московском районе прошел выездной прием мэра Геннадия Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 