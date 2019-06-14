Водитель элитного Mercedes-а умер за рулем, создав аварию с четырьмя авто

В момент трагедии в салоне внедорожника находились пассажиры: женщина и ребенок.
В Харькове в районе супермаркета на Холодной горе сегодня, 14 июня, водитель автомобиля Mercedes скончался прямо за рулем. По словам
В результате трагедии произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работает полиция. Официальная информация выясняется.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трамп, действующий президент Америки, и Эрнесто Че Гевара - революционер.
влажн.:
давл.:
ветер: