14.06.2019 15:40

Водитель элитного Mercedes-а умер за рулем, создав аварию с четырьмя авто

В момент трагедии в салоне внедорожника находились пассажиры: женщина и ребенок.



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В Харькове в районе супермаркета на Холодной горе сегодня, 14 июня, водитель автомобиля Mercedes скончался прямо за рулем. По словам очевидцев , в машине находились его жена и ребенок. По предварительной информации мужчине стало плохо с сердцем.

В результате трагедии произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работает полиция. Официальная информация выясняется.