В Харькове врезались трамвай и тяжеловесная грузовик

Харьковчане сообщают об одном пострадавшем пассажира трамвая
По сведениям пользователей соцсетей, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 15 июня, около 8:00 в районе станции метро "Имени А. Масельского". На перекрестке врезались трамвай марш тура №26 и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.
По предварительной информации, водители транспортных средств не пострадали. Однако один из пассажиров трамвая получил травму руки.
В настоящее время подробности ДТП выясняются.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трамп, действующий президент Америки, и Эрнесто Че Гевара - революционер.
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