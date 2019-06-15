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15.06.2019  10:35   

В Харькове врезались трамвай и тяжеловесная грузовик

Харьковчане сообщают об одном пострадавшем пассажира трамвая

По сведениям пользователей соцсетей, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 15 июня, около 8:00 в районе станции метро "Имени А. Масельского". На перекрестке врезались трамвай марш тура №26 и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.

По предварительной информации, водители транспортных средств не пострадали. Однако один из пассажиров трамвая получил травму руки.

В настоящее время подробности ДТП выясняются.

 

Источник:   Типичное ХТЗ
 Тэги:  дтп, трамвай, фура, метро, харьков
 
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