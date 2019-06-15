Харьковские пилоты ищут пропавшую девочку

Гражданский Воздушный Патруль, который базируется на аэродроме Харьковского авиазавода, поднял в небо свой самолет для поиска ребенка в Одесской области.
Об этом СМИ узнали из сообщения пилотов Гражданского Воздушного Патруля.
Как сообщают наши «воздушные спасатели», к ним поступило сообщение о пропаже ребенка в Одесской области.
«Подробности позже, работаем. Поисковый самолет уже в воздухе», — говорится на странице Гражданского Воздушного Патруля в Facebook.
Известно, что сотрудники полиции и родители разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю Дарью Сергеевну Лукьяненко, проживающую в Ивановке Одесской области.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
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