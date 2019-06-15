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15.06.2019  14:11   

Харьковские пилоты ищут пропавшую девочку

Гражданский Воздушный Патруль, который базируется на аэродроме Харьковского авиазавода, поднял в небо свой самолет для поиска ребенка в Одесской области.


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Об этом СМИ узнали из сообщения пилотов Гражданского Воздушного Патруля.

Как сообщают наши «воздушные спасатели», к ним поступило сообщение о пропаже ребенка в Одесской области.

«Подробности позже, работаем. Поисковый самолет уже в воздухе», — говорится на странице Гражданского Воздушного Патруля в Facebook.

Известно, что сотрудники полиции и родители разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю Дарью Сергеевну Лукьяненко, проживающую в Ивановке Одесской области.

 

 
Источник:   ХарківTimes
 Тэги:  отряд, авиа, харьков, поиск, девочка, море
 
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