15.06.2019 15:20

Под Харьковом пограничники задержали два УАЗа, набитых контрабандным товаром

В Харьковской области пограничники задержали партию товаров народного потребления, неизвестные лица пытались переправить на Россию.



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Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, на этой неделе пограничники Харьковского отряда обнаружили два автомобиля, на которых неизвестные лица пытались переправить в Российскую Федерация товары народного потребления.

По сведениям ГПСУ, во время патрулирования в непосредственной близости от линии государственной границы, недалеко от населенного пункта Старица, пограничный наряд от отделения инспекторов пограничной службы "Старица" обнаружил два автомобиля УАЗ с грузом товаров народного потребления, а именно - одежды, обоев и автомобильных запчастей. Четыре человека, которые пытались незаконно переместить товары через границу, увидев правоохранителей, прибегли к бегству.

Машины и товар был передан представителям фискальной службы. Оценка выявленного товара продолжается.