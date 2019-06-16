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16.06.2019  12:21   

На Бучмы пьяный водитель устроил ДТП

Водитель ВАЗ-2107 таранил ГАЗ.


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Пройти освидетельствование на алкоголь в крови водитель с признаками опьянения отказался. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На водителя составлены админпротоколы.

ДТП произошло 15 июня ул. Бучмы, 46. Травмированных в ДТП нет.

Тэги:  дтп, алкоголь, водитель, харьков, полиция, протокол
 
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