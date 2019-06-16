На Бучмы пьяный водитель устроил ДТП

Водитель ВАЗ-2107 таранил ГАЗ.
Пройти освидетельствование на алкоголь в крови водитель с признаками опьянения отказался. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На водителя составлены админпротоколы.
ДТП произошло 15 июня ул. Бучмы, 46. Травмированных в ДТП нет.
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По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом
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