16.06.2019 12:21

На Бучмы пьяный водитель устроил ДТП

Водитель ВАЗ-2107 таранил ГАЗ.



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Пройти освидетельствование на алкоголь в крови водитель с признаками опьянения отказался. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На водителя составлены админпротоколы.

ДТП произошло 15 июня ул. Бучмы, 46. Травмированных в ДТП нет.