17.06.2019 09:35

Четыре ЧП на водоемах за сутки: один мужчина утонул, три человека в больницах

По данным медиков, пострадавшие и погибший находились в состоянии алкогольного опьянения.



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С 15 по 16 июня в Харьковской области произошли четыре чрезвыйных происшествия на водоемах. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

15 июня в 11:49 врачам поступил сигнал о трагическом инциденте на Основянском озере. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть 30-летнего мужчины. Вечером того же дня в Нововодолажском районе местный житель нырнул в ставок и получил травму позвоночника. После оказания первой помощи его госпитализировали в больницу.

В 20:14 медики получили вызов на пляж на реке Мжа. Там 31-летней женщине стало плохо в воде и она начала тонуть. Бригада скорой реанимировала пострадавшую и доставила в районную больницу. Кроме того, аналогичный случай произошел 16 июня в 14:44 на Песчаном карьере. К моменту приезда врачей помощь пловчихе уже оказывали местные спасатели. После проведения необходимых мероприятий женщину госпитализировали в неотложку. Согласно данным медиков, погибший и трое пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.