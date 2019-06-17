17.06.2019 10:16

Серьезная авария в пригороде Харькова: машину впечатало в отбойник, есть пострадавшие (фото)

Авария произошла 16 июня на Окружной дороге Харькова, неподалеку от авторынка «Лоск»,где столкнулись «Газель» и Seat.



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Как сообщают очевидцы, «Газель» подрезала машина, в результате чего она выскочила на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с иномаркой.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Их забрала «скорая», сообщили в облуправлении патрульной полиции.

Машина, которая спровоцировала происшествие, скрылась с места аварии, рассказали очевидцы.

Детали происшествия устанавливают сотрудники полиции.