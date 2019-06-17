Серьезная авария в пригороде Харькова: машину впечатало в отбойник, есть пострадавшие (фото)

Авария произошла 16 июня на Окружной дороге Харькова, неподалеку от авторынка «Лоск»,где столкнулись «Газель» и Seat.
Как сообщают очевидцы, «Газель» подрезала машина, в результате чего она выскочила на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с иномаркой.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Их забрала «скорая», сообщили в облуправлении патрульной полиции.
Машина, которая спровоцировала происшествие, скрылась с места аварии, рассказали очевидцы.
Детали происшествия устанавливают сотрудники полиции.
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