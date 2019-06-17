17.06.2019 11:01

Geely врезался в рейсовый автобус и превратился в груду металла: погиб парень

В транспорте, следовавшем из Каменска-Шахтинского в Киев, никто не пострадал



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Валковском районе Харьковской области на трассе столкнулись автомобиль Geely CK и рейсовый автобус, в результате чего погиб мужчина. О происшествии сообщили в пресс-службе "главка".

По данным правоохранителей, авария произошла 17 июня около 01:05 на дороге "Киев - Харьков - Должанский". 24-летний

водитель "китайца" выехал на встречную полосу и врезался в автобус Scania. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, а парень погиб на месте. Водитель общественного транспорта и 50 пассажиров, следовавших из Каменска-Шахтинского (РФ) в Киев, не пострадали. Следователи полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека").