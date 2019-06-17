Главная Новости Криминал и происшествия Geely врезался в рейсовый автобус и превратился в груду металла: погиб парень
17.06.2019  11:01   

Geely врезался в рейсовый автобус и превратился в груду металла: погиб парень

В транспорте, следовавшем из Каменска-Шахтинского в Киев, никто не пострадал


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Валковском районе Харьковской области на трассе столкнулись автомобиль Geely CK и рейсовый автобус, в результате чего погиб мужчина. О происшествии сообщили в пресс-службе "главка".

По данным правоохранителей, авария произошла 17 июня около 01:05 на дороге "Киев - Харьков - Должанский". 24-летний

водитель "китайца" выехал на встречную полосу и врезался в автобус Scania. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, а парень погиб на месте. Водитель общественного транспорта и 50 пассажиров, следовавших из Каменска-Шахтинского (РФ) в Киев, не пострадали. Следователи полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека").

Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.06 Криминал и происшествия Серьезная авария в пригороде Харькова: машину впечатало в отбойник, есть пострадавшие (фото) 16.06 Криминал и происшествия На Бучмы пьяный водитель устроил ДТП 15.06 Криминал и происшествия В Харькове врезались трамвай и тяжеловесная грузовик
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 