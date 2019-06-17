Geely врезался в рейсовый автобус и превратился в груду металла: погиб парень

В транспорте, следовавшем из Каменска-Шахтинского в Киев, никто не пострадал
В Валковском районе Харьковской области на трассе столкнулись автомобиль Geely CK и рейсовый автобус, в результате чего погиб мужчина. О происшествии сообщили в пресс-службе "главка".
По данным правоохранителей, авария произошла 17 июня около 01:05 на дороге "Киев - Харьков - Должанский". 24-летний
водитель "китайца" выехал на встречную полосу и врезался в автобус Scania. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, а парень погиб на месте. Водитель общественного транспорта и 50 пассажиров, следовавших из Каменска-Шахтинского (РФ) в Киев, не пострадали. Следователи полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека").
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2019 года, предусматривает довольно пассивное настроение.
В Харькове и области завтра, 16 июня, синоптики обещают дождь с грозой
17 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат: День Святого Духа, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
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