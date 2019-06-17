17.06.2019 12:06

Студента выбросили с шестого этажа: стали известны подробности

Первокурсника Харьковской государственной академии физической культуры Артура Мартиросяна сбросили с шестого этажа после того, как не удалось подбросить ему наркотики.



Фото: Серго Мартиросян

Об этом рассказал ХарківTimes отец пострадавшего Серго Мартиросян.

По его словам, его сын занимается борьбой самбо и дзюдо, является членном сборной Украины. Учился и тренировался в Олимпийском колледже им. Ивана Поддубного в Киеве, затем поступил в Академию. В свои 18 лет Артур — мастер спорта, шестикратный чемпион Украины, двукратный призер чемпионата Украины, трехкратный призер чемпионата Европы. В апреле он принимал участие в чемпионате Европы среди юношей и юниоров на Кипре, готовился к чемпионату мира.

Соседом Артура по комнате в общежитии оказался парень-азербайджанец, с которым они быстро сдружились — Серго говорит, что сын даже привозил его погостить домой в Алчевск. В тот злополучный день сосед пригласил его на шашлыки в свою компанию, в которую входили студенты-азербайджанцы из разных вузов. В ходе пикника Артуру стало плохо — по мнению отца, парню что-то подлили в питье. Артур ушел к себе в комнату — прийти в себя.

Вскоре в комнату зашли студенты, с которыми Артур был на пикнике — под предлогом узнать о его самочувствии. По словам Серго, они стали раскладывать по ней какие-то сумки и паспорта. Артур понял, что готовится «подстава» и предположил, что ему пытаются подкинуть наркотики. Он сделал вид, что не понял этого.

Как только новые знакомые Артура ушли, он запер дверь на замок и стал выбрасывать из окна оставленные ими вещи. Видимо, увидев это, молодые люди вернулись, выломали дверь и стали избивать его. Артур сумел добраться до открытого окна и стал звать на помощь — тогда его столкнули вниз.

Парень чудом не только выжил, но и остался в сознании. Понимая, что нападавшие на него могут спуститься и начать его добивать, он пополз к находящейся рядом парковке, смог перелезть через ограждение и спрятаться под фурой. Молодые люди действительно вскоре появились на месте падения и стали искать Артура. Они попытались проникнуть на парковку, но их не пустили собаки и вышедший на лай охранник. Он же обнаружил Артура и вызвал полицию.

Полиция приехала быстро, по словам Серго, полицейские сразу заявили, что парень — суицидник и находится под воздействием наркотиков. Они заставили парня сказать на камеру, что он ничего не помнит, хотя Артур заявил, что его выбросили из окна и он не принимает наркотики — это доказывает хотя бы то, что, участвуя в международных соревнованиях, он регулярно проходит допинг-тесты.

Затем приехала «скорая», и повезла Артура сначала в больницу скорой помощи, затем в психбольницу, оттуда — в 17-ю, и уже после — снова в «неотложку», где его сейчас и лечат. По словам отца, у Артура — перелом тазобедренной кости и смещение костей таза, о продолжении спортивной карьере сейчас речь вообще не идет. «Благодарю Бога, что он вообще живой — это шестой этаж, 20 с чем-то метров высотой»- сказал Серго.

У него нет каких-то версий произошедшего с его сыном. Наиболее вероятной он считает неудавшуюся попытку вымогательства у него денег — о том, что семья Артура достаточно состоятельная, по его мнению, мог рассказать своим приятелям сосед по комнате.

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