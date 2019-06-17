Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове мужчина в наушниках попал под поезд
17.06.2019  12:51   

В Харькове мужчина в наушниках попал под поезд

Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован


facebook

Об этом сообщили в КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

По данным медиков, 17 июня в 8:44 врачи получили вызов на железнодорожную станцию ​​"Харьков-Левада". Установлено, что 33-летний мужчина шел в наушниках вдоль железнодорожного пути и был сбит поездом.

С тяжелыми травмами больного госпитализировали.

Источник:   КEJЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
 Тэги:  пути, поезд, харьков, жертва
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Криминал и происшествия На Салтовке авто заблокировало движение трамваев 10.06 Криминал и происшествия Перебегавший пути 60-летний мужчина погиб под колесами скорого поезда 26.04 Дороги и транспорт После ряда ужасных трагедий железнодорожные пути огородят заборами и лесопосадками
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 