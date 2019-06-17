17.06.2019 12:51

В Харькове мужчина в наушниках попал под поезд

Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован



facebook

Об этом сообщили в КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

По данным медиков, 17 июня в 8:44 врачи получили вызов на железнодорожную станцию ​​"Харьков-Левада". Установлено, что 33-летний мужчина шел в наушниках вдоль железнодорожного пути и был сбит поездом.

С тяжелыми травмами больного госпитализировали.