В Харькове мужчина в наушниках попал под поезд

Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован
Об этом сообщили в КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
По данным медиков, 17 июня в 8:44 врачи получили вызов на железнодорожную станцию "Харьков-Левада". Установлено, что 33-летний мужчина шел в наушниках вдоль железнодорожного пути и был сбит поездом.
С тяжелыми травмами больного госпитализировали.
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