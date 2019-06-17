17.06.2019 16:21

В Харькове женщина упала с крыши троллейбуса

17.06.2019 года в 13:04 мин. в службу "103" поступил вызов по адресу: «Коммунальный рынок», по поводу «падения с высоты» к женщине 33 лет.



facebook

Об этом сообщили в КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

По данным центра, 17 июня около 13:00 медики получили вызов на коммунальный рынок. Медики прибыли на место через две минуты и выяснили, что 33-летняя женщина-водитель троллейбуса во время ремонта дуг по неосторожности упала с крыши.

Пострадавшей оказали помощь на месте, после чего был госпитализирована.