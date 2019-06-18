На Новых Домах грабители нападают на одиноких прохожих

На ул.Танкопия в Харькове двое грабителей нападают на одиноких прохожих.
Об этом сообщили в социальных сетях. Грабители приставляют нож к горлу и забирают все, что есть ценного. Вчера, 17 июня, нападение произошло в 22.15.
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2019 года, предусматривает довольно пассивное настроение.
В Харькове и области завтра, 16 июня, синоптики обещают дождь с грозой
17 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат: День Святого Духа, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
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