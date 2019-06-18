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18.06.2019  08:42   

На Новых Домах грабители нападают на одиноких прохожих

На ул.Танкопия в Харькове двое грабителей нападают на одиноких прохожих.


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Об этом сообщили в социальных сетях. Грабители приставляют нож к горлу и забирают все, что есть ценного.  Вчера, 17 июня, нападение произошло в 22.15.

Источник:   SQ
 Тэги:  ограбления, новые дома, харьков, район
 
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