18.06.2019 10:15

На Окружной дороге произошло ДТП (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

Утренней доставки черешни кто-то не дождался: на Окружной дороге в Харькове произошло ДТП с участием ГАЗ-ели.



://sq.com.ua

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В результате аварии грузовик отбросило на обочину. На месте ДТП работает полиция, эвакуатор.

Информация проверяется.