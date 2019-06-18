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18.06.2019  10:15   

На Окружной дороге произошло ДТП (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

Утренней доставки черешни кто-то не дождался: на Окружной дороге в Харькове произошло ДТП с участием ГАЗ-ели.


://sq.com.ua

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В результате аварии грузовик отбросило на обочину. На месте  ДТП работает полиция, эвакуатор.

Информация проверяется.

 

 

Источник:   SQ
 Тэги:  полиция, дтп, харьков, протокол, эвакуатор
 
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