На Окружной дороге произошло ДТП (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

Утренней доставки черешни кто-то не дождался: на Окружной дороге в Харькове произошло ДТП с участием ГАЗ-ели.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В результате аварии грузовик отбросило на обочину. На месте ДТП работает полиция, эвакуатор.
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17 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат: День Святого Духа, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
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