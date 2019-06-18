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18.06.2019  10:33   

В результате пожаров один человек погиб, четыре получили травмы, в том числе один ребенок

В течение 8 последних дней спасатели отреагировали на 311 вызовов .


//kh.dsns.gov.ua

В течение с 10 по 18 июня подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 311 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 151 выезд на ликвидацию пожаров и возгораний, 87 из которых возникли в природных экосистемах и стихийных смитттезвалищах, 32 выезды для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны - 18 на дежурство - 8, 102 - другие выезды.

В результате пожаров 1 погиб человек, 4 получили травмы (в т.ч. 1 ребенок). Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей на пожарах было спасено 1 человека.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 18 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 72 боеприпасов, среди которых: 54 артснаряд, 17 минометных мин, 1 граната.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, травмы, гсчс, харьков
 
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