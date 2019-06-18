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18.06.2019  11:04   

Лихач вылетел на красный свет и снес светофор (ВИДЕО)

Нетерпеливый водитель паркетного внедорожника был покаран груженым микроавтобусом, который загнал нарушителя прямо в светофор


// facebook

Очевидцы в социальных сетях живо обсуждают утреннюю аварию. Лихач на Хюндай, игнорируя запрещающий сигнал, решил проскочить перекресток. Груженый микроавтобус просто не смог остановиться и ударил нарушителя в бок. О состоянии обоих водителей пока неизвестно. Идет расследование инцидента

 

 

Источник:   ТипичНОе ХТЗ
 Тэги:  дтп, светофор, харьков, проезд, красный
 
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