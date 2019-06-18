18.06.2019 11:04

Лихач вылетел на красный свет и снес светофор (ВИДЕО)

Нетерпеливый водитель паркетного внедорожника был покаран груженым микроавтобусом, который загнал нарушителя прямо в светофор



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Очевидцы в социальных сетях живо обсуждают утреннюю аварию. Лихач на Хюндай, игнорируя запрещающий сигнал, решил проскочить перекресток. Груженый микроавтобус просто не смог остановиться и ударил нарушителя в бок. О состоянии обоих водителей пока неизвестно. Идет расследование инцидента