Харьковчанин признан лучшим вратарем юношеского чемпионата мира по футболу

Харьковский футболист, вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира по футболу, который завершился в Польше.
Украинский футболист получил от организаторов турнира престижную награду - Золотую перчатку.
Напомним, в Польше прошел финал чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных. Команда Украины встречалась с Южной Кореей и впервые в истории выиграла чемпионский титул, победив южнокорейскую сборную со счетом 3:1.
В финальном матче ворота украинской сборной защищал уроженец города Краснограда Андрей Лунин.
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