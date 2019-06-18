18.06.2019 11:40

Харьковчанин признан лучшим вратарем юношеского чемпионата мира по футболу

Харьковский футболист, вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира по футболу, который завершился в Польше.



://city.kharkov.ua

Украинский футболист получил от организаторов турнира престижную награду - Золотую перчатку.



Напомним, в Польше прошел финал чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных. Команда Украины встречалась с Южной Кореей и впервые в истории выиграла чемпионский титул, победив южнокорейскую сборную со счетом 3:1.



В финальном матче ворота украинской сборной защищал уроженец города Краснограда Андрей Лунин.