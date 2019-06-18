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18.06.2019  11:40   

Харьковчанин признан лучшим вратарем юношеского чемпионата мира по футболу

Харьковский футболист, вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира по футболу, который завершился в Польше.


://city.kharkov.ua

Украинский футболист получил от организаторов турнира престижную награду - Золотую перчатку.

Напомним, в Польше прошел финал чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных. Команда Украины встречалась с Южной Кореей и впервые в истории выиграла чемпионский титул, победив южнокорейскую сборную со счетом 3:1.

В финальном матче ворота украинской сборной защищал уроженец города Краснограда Андрей Лунин. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  харьков, вратарь, футбол, признание
 
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