18.06.2019 13:26

ДТП: два авто не поделили шоссе (ФОТО)

В районе Мемориала столкнулись Daf и Volkswagen.



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Как сообщаили в прессслужбе Патрульной полиции, 18.06.2019 года, около 12:00, патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке ул. Рудика и Белгородском шоссе.

По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль "Daf" и автомобиль "Volkswagen".

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.