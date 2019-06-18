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18.06.2019  13:26   

ДТП: два авто не поделили шоссе (ФОТО)

В районе Мемориала столкнулись Daf и Volkswagen.


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Как сообщаили в прессслужбе Патрульной полиции, 18.06.2019 года, около 12:00, патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке ул.  Рудика и Белгородском шоссе.
 
 По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль "Daf" и автомобиль "Volkswagen".
 В результате ДТП никто не пострадал.
 
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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