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18.06.2019  13:49   

Земли на миллионы будут отобраны у хитрых дельцов

Предприниматель за десять лет не выполнил договоренностей, даже перестав платить арендную плату.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 направила в хозяйственный суд области иск о возвращении к землям запаса города участки стоимостью почти 9 млн. грн. по проспекту Победы.
 
По данным руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, территорию площадью около 0,3 га в 2008 году получило в аренду одно из харьковских предприятий.
 
Согласно договору, участок выделяли под строительство жилой многоэтажки с объектами инфраструктуры и встроенной парковкой. Однако строительство так и не началось. С мая 2018 арендатор прекратил платить за аренду земли.
 
Несмотря на это, прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды и возвращении участка городу.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  земли на миллионы, харьков
 
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