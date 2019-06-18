18.06.2019 13:49

Земли на миллионы будут отобраны у хитрых дельцов

Предприниматель за десять лет не выполнил договоренностей, даже перестав платить арендную плату.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 направила в хозяйственный суд области иск о возвращении к землям запаса города участки стоимостью почти 9 млн. грн. по проспекту Победы.

По данным руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, территорию площадью около 0,3 га в 2008 году получило в аренду одно из харьковских предприятий.

Согласно договору, участок выделяли под строительство жилой многоэтажки с объектами инфраструктуры и встроенной парковкой. Однако строительство так и не началось. С мая 2018 арендатор прекратил платить за аренду земли.

Несмотря на это, прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды и возвращении участка городу.