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18.06.2019  14:49   

Смертельный полет: на Салтовке мужчина выпал из окна шестого этажа

Труп был обнаружен на улице Гвардейцев-Широнинцев.


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Как сообщает ГУ Нацаолиции, 17 июня в 18:18 у дома № 13 на улице Гвардейцев-Широнинцев было обнаружено тело 29-летнего жителя города Харькова.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
 
Предварительно установлено, что мужчина находился в гостях у знакомой.
 
Он выпал из окна 6-го этажа дома.
 
Тело погибшего направлено в морг.
 
Работники полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Московском районе
 
29-летний мужчина выпал из окна 6-го этажа многоэтажки.
 
Информация внесена в журнал единого учета.
 
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп, харьков, выпал из окна
 
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