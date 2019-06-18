18.06.2019 14:49
Смертельный полет: на Салтовке мужчина выпал из окна шестого этажа
Труп был обнаружен на улице Гвардейцев-Широнинцев.
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Как сообщает ГУ Нацаолиции, 17 июня в 18:18 у дома № 13 на улице Гвардейцев-Широнинцев было обнаружено тело 29-летнего жителя города Харькова.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
Предварительно установлено, что мужчина находился в гостях у знакомой.
Он выпал из окна 6-го этажа дома.
Тело погибшего направлено в морг.
Работники полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Московском районе
29-летний мужчина выпал из окна 6-го этажа многоэтажки.
Информация внесена в журнал единого учета.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.