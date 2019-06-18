Заведующую детсадом на Новых домах, где отравились дошкольники, оштрафовали

На своей странице харьковское отделение "Держпродспоживслужбы" отчиталось о завершении противоэпидемических мероприятий и оргвыводах.
По данным управления, все больные дети, воспитанники дошкольного учреждения №146 выписаны из инфекционного стационара в удовлетворительном состоянии.
Пятерым детям установлен заключительный диагноз "Ротавирусный энтерит", в том числе двум детям диагноз подтвержден лабораторно, другим - клинически.
Основной причиной вспышки является несоблюдение санитарно-гигиенического режима, обстоятельствами, которые способствовали вспышки является несоблюдение личной гигиены воспитанниками и персоналом заведения, несоблюдение санитарно-гигиенических требований по содержанию помещений и оборудования заведения, несоблюдение технологического процесса приготовления пищи, правил хранения продуктов питания.
Руководителю предоставлены предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.
За выявленные нарушения на руководителя наложен штраф на сумму 425 грн.
Одному из знаков Зодиака лучше побыть завтра в одиночестве, другому же не следует так резко реагировать на критику.
В Харькове и области завтра, 16 июня, синоптики обещают дождь с грозой
Время самых коротких"воробины" ночей.
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