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18.06.2019  15:16   

Заведующую детсадом на Новых домах, где отравились дошкольники, оштрафовали

На своей странице харьковское отделение "Держпродспоживслужбы" отчиталось о завершении противоэпидемических мероприятий и оргвыводах.


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По данным управления, все больные дети, воспитанники дошкольного учреждения №146 выписаны из инфекционного стационара в удовлетворительном состоянии.

Пятерым детям установлен заключительный диагноз "Ротавирусный энтерит", в том числе двум детям диагноз подтвержден лабораторно, другим - клинически.

Основной причиной вспышки является несоблюдение санитарно-гигиенического режима, обстоятельствами, которые способствовали вспышки является несоблюдение личной гигиены воспитанниками и персоналом заведения, несоблюдение санитарно-гигиенических требований по содержанию помещений и оборудования заведения, несоблюдение технологического процесса приготовления пищи, правил хранения продуктов питания.

Руководителю предоставлены предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

За выявленные нарушения на руководителя наложен штраф на сумму 425 грн.

Источник:   ГУ Держпродспожывслубы по Харьковской области
 Тэги:  штраф, заведующая, харьков, детский, вирус
 
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